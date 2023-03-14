Balıkesirspor evinde oynayacak

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Kocaelispor'a 6-1 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkaran düşme potasındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın evindeki 24'üncü hafta erteleme sınavında GMG Kastamonuspor'la kozlarını paylaşacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Fevzi Erdem Akbaş yönetecek. Ev sahibi Balıkesirspor'da kırmızı kart cezalısı Birol mücadelede görev alamayacak. Bal-Kes grupta 15 puanla sondan ikinci basamakta bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-14 11:54:11



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