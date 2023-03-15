Karşı şeride geçen otomobil ile kamyon çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı



Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bandırma'dan Karacabey yönüne giden Erdi Ürkün (33) yönetimindeki 10 ABV 788 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yola geçip, Hüseyin Kiracı (45) yönetimindeki 10 YN 400 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, araçta sıkışan Ürkün hayatını kaybetti, Kiracı ile otomobildeki Alihan Cengiz (28) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cengiz'in durumunun ağır olduğu belirtilirken, Kiracı ise müdahalesinin ardından taburcu oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-03-15 10:03:32



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