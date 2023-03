Balıkesirspor - Kastamonuspor: 1-1

BALIKESİR, (DHA)

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahid Adem Çelebi, Burak Sami Şad

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Görkem, Kağan (Dk. 84 Hasan Can), Hüseyin, Berat, İbrahim Halil, Doğanay (Dk. 59 Andaç), Sedat Dursun, Oğuz Han, Sedat Yiğit (Dk. 59 Enes), Emirhan

GMG KASTAMONUSPOR: Mustafa Güngör Mustafa Berkan (Dk. 46 Yusuf Talum), Şaban (Dk. 51 Abdulaziz), Emre Can, Ercan, Yasin, Mustafa Alptekin, Bertu Alican (Dk. 65 Muhammed Enes) (Dk. 87 Kemal Can), Yiğitali (Dk. 65 Ramazan), Fuat, Ergin Keleş

GOLLER: Dk. 84 Sedat (Balıkesirspor), Dk. 39 Fuat (Kastamonuspor)

KIRMIZI KART: Dk. 69 Fuat (Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin (Balıkesirspor), Mustafa Berkan, Emre Can, Mustafa Alptekin (Kastamonuspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 10 maçtır galibiyete hasret kalarak düşme hattından kurtulamayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, 24'üncü hafta erteleme karşılaşmasında GMG Kastamonuspor önünde evinde 1 puanı son dakikalarda kurtardı: 1-1. Balıkesir Atatürk Stadı'nda 39'uncu dakikada Fuat'ın golüyle öne geçen konuk ekibe Bal-Kes, 84'üncü dakikada Sedat'la yanıt verdi. Kastamonuspor, golünü atan Fuat'ın 69'uncu dakikada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Galibiyet özlemi 11 maça çıkan Balıkesirspor, 16 puanla düşme barajında kaldı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-15 16:07:32



