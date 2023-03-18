Balıkesirspor 3 puan aşkına

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BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evindeki hafta içi erteleme sınavında GMG Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 11 maça çıkaran düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın deplasmanda Kırşehir FK ile kozlarını paylaşacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Özgür Reha Alıcı düdük çalacak. Balıkesirspor bu maç öncesi 16 puanla 18'inci sırada yer alırken, 27 puana sahip Kastamonuspor 14'üncü durumda. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-18 11:33:16



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