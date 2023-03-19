Ayvalıkgücü Belediyespor - Gümüşhanespor: 1-1

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AYVALIK, (DHA)

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Alirıza Altunbakır, Mehmet Erdoğan, Mehmet Zekat Yılmaz

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner Davut, Samet, Hakan, Recep (Dk. 56 Ertuğrul), Oğuz, Tugay (Dk. 90 Enes), Hamit, Yunus Emre (Dk. 56 Burak), Veysel (Dk. 90 Mert), Kemal (Dk. 72 Hami)

GÜMÜŞHANESPOR: Mücahit Atalay Sancar, Burak (Dk. 65 Hakan), Sefa Akın, İzlem, Tayfun (Dk. 75 Furkan), Abdurrahman, Mikail, Kaan (Dk. 75 Oğuzhan), İbrahim, Mücahit Karagöz

GOLLER: Dk. 2 Yunus Emre (Ayvalıkgücü), Dk. 11 Abdurrahman (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Recep (Ayvalıkgücü), İzlem, İbrahim, Furkan (Gümüşhanespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta play-off potasında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor önemli rakiplerinden Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor 2'nci dakikada Yunus Emre ile golü buldu. Gümüşhanespor 11'inci dakikada Abdurrahman'ın golüyle rakibine karşılık verdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve maç berabere tamamlandı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-03-19 16:01:08



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