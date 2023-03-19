Ayvalıkgücü Belediyespor - Gümüşhanespor: 1-1

AYVALIK, (DHA)
STAT: Hüsnü Uğural
HAKEMLER: Alirıza Altunbakır, Mehmet Erdoğan, Mehmet Zekat Yılmaz
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner Davut, Samet, Hakan, Recep (Dk. 56 Ertuğrul), Oğuz, Tugay (Dk. 90 Enes), Hamit, Yunus Emre (Dk. 56 Burak), Veysel (Dk. 90 Mert), Kemal (Dk. 72 Hami)
GÜMÜŞHANESPOR: Mücahit Atalay Sancar, Burak (Dk. 65 Hakan), Sefa Akın, İzlem, Tayfun (Dk. 75 Furkan), Abdurrahman, Mikail, Kaan (Dk. 75 Oğuzhan), İbrahim, Mücahit Karagöz
GOLLER: Dk. 2 Yunus Emre (Ayvalıkgücü), Dk. 11 Abdurrahman (Gümüşhanespor)
SARI KARTLAR: Recep (Ayvalıkgücü), İzlem, İbrahim, Furkan (Gümüşhanespor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta play-off potasında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor önemli rakiplerinden Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor 2'nci dakikada Yunus Emre ile golü buldu. Gümüşhanespor 11'inci dakikada Abdurrahman'ın golüyle rakibine karşılık verdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve maç berabere tamamlandı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2023-03-19 16:01:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.