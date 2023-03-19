Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bor Karbür Üretim Tesisi, dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacak (2)



TÜRKİYE´NİN İLK BOR KARBÜR TESİSİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bor Karbür Üretim Tesisi'nin açılışını yapmak üzere tören alanına gelişinde, Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer tarafından, tesis ve ürünlerle ilgili bilgilendirildi. Tören alanının girişinde; Niğde Bolkar Dağları'nda bulunan ve 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen, Geç Hitit dönemine ait, dünyada bilinen ilk maden ruhsatı replikasına yer verildi. Ayrıca kurulan stantlarda Anadolu´nun madencilik tarihi anlatıldı ve bor cevheri ile bordan elde edilen ürünlerin tanıtımı yapıldı. Açılış töreni öncesi, tesisin tanıtım filmi ile `Vatan´ temalı video gösterimi gerçekleştirildi. Ardından Eti Maden çalışanları, Türk bayrağı ve `Türkiye Yüzyılı´ yazılı bayrağı sahneye taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kendisine bor cevheri ile bor karbür mücevheri takdim eden Yahya ve Ayşe isimli çocuklarla sohbet etti. Bor Karbür Üretim Tesisi'nde bulunan Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Keleşer ve beraberindekilere canlı bağlanarak üretimi başlatan Erdoğan, sembolik açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte keserken, günün anısına kendisine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından, bordan imal edilmiş çeşitli ürünler ile Eti Maden çalışanlarınca yapılan portresi takdim edildi.

DEPREMZEDELERLE YEMEK YEDİ

Açılış programının ardından Eti Maden Genel Müdürlüğü'nün Balıkesir'deki Sosyal Tesislerinde, kente gelen depremzedelerle beraber yemek yiyip, depremzede çocuklarla sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı. (DHA)Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN-Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir / Bandırma Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMENHatice DAĞLI

2023-03-19 19:55:15



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