Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi Balıkesir'de



BALIKESİR, (DHA)-ALBAYRAK Grubu'nun geleneksel hale getirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından yazılarak sanat eserine dönüştürüldüğü hat eserleri, Balıkesir'de sergilendi. Kelime-i Tevhid Hat Eserleri Sergisi, 21 Mart 23 Nisan tarihleri arasında Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gezilebilecek.Albayrak Grubu'nun 9 yıldır geleneğini sürdürerek hayata geçirdiği hat eserleri sergisi, zengin ve renkli bir kültüre sahip Balıkesir'de sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Daha evvelinde yüzlerce kilometre yol kat eden ve farklı bölgelerdeki sanatseverlerin ilgi odağı olan sergi, bu seneki üçüncü durağıyla yoluna devam ediyor. Proje kapsamında öncelikle içerisinde 'Kelime-i Tevhid' geçen hadis-i şerif ve ayet-i kerimeler usta hattatlar tarafından seçilerek yazıldı ve Albayrak Hat Takvimi'nin sayfalarını süsledi. Ardından çeşitli kültür-sanat mekanlarında sergilenmeye başlanan eserler ilk olarak İstanbul-Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), ardından Üsküdar Nevmekan Sahil'de sanatseverlerle buluştu.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Mehmet Birol Şahin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve ilçe belediye başkanları da katıldı.TÜRKİYE'NİN FARKLI LOKASYONLARINDA YER ALACAĞIZSerginin açılış konuşmasını Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri yaptı. Sivri konuşmasında, Albayrak Grubu olarak sosyal ve kültürel sorumluluk bilinciyle hareket ederek, İslam hat sanatına yeni eserler kazandırmayı ve bu kadim sanatı yaşatmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi. Sivri, "Albayrak Hat Takvimi sergilerinin bu yıl 9'uncusunu, Balıkesir'de ise 2'ncisinin açılışını bugün gerçekleştirdik. 12 hattatın birbirinden ayrı özgün eserlerini 'Kelime-i Tevhid' temasıyla sergiledik. Geçen sene, 'İman Ayetleri' sergisini düzenlemiştik. Albayrak grubu olarak kurumsal bir sosyal sorumluluk olarak, İslam hat eserlerinin çoğalmasını ve yeni eserler kazandırmak için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda depremde birçok canımızı yitirdik. Ruhumuz da yara aldı. Bu ruhumuzda şifa olan ayetleri ve hadisleri burada Balıkesir'de sanatseverlere ulaştırdık. İnşallah bundan sonraki durağımızda Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devam ederek Türkiye'nin farklı lokasyonlarında yer alacağız" dedi.Serginin açılışında konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, "Belediyecilik faaliyetlerinin yanında Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın direktifleri doğrultusunda bizlerin değerleri olan Türk İslam medeniyetinin geleneksel sanatlar gibi diğer alanlarına da yayıyoruz. Yeni nesillere bunları anlatmak, doğru bir biçimde iletmek ve yaşatmak için ayrı bir özen gösteriyoruz" diye konuştu.Proje Koordinatörü İbrahim Şengül ise "Geçtiğimiz yıllara göre bu seneki eserlerde renk konusunda daha serbest çalışmalar söz konusu. Her sene farklı tasarımlar hattatların özgün fikirlerinden kağıda nüfuz ediyor. Hattatların birbirinden farklı tasarımlarını Balıkesir ile buluşturan sergi yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana bu sergi sayesinde Balıkesir'deki sanatseverlerin artmış olduğunu görüyoruz" dedi. 13 usta hattatın eserlerine ev sahipliği yapan sergi, 21 Mart 23 Nisan tarihleri arasında Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alıyor. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Balıkesir DHA

2023-03-22 10:31:32



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