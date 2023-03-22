Erdek Belediye Başkanı, bıçaklı saldırıda yaralandı (2)



'2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI'

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bugün, uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralanan Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın sevk edildiği Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Başkan Karışık'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında; Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın yaralandığı olayda gözaltı sayısının 2 kişi olduğu duyuruldu. Valilik açıklamasında, "22.03.2023 Çarşamba günü saat 11.05 sıralarında Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Belediye binası yakınında iki kişi tarafından yapılan saldırı sonucunda bacağından yaralanmış olup hastanede tedavi altına alınmıştır. Genel sağlık durumu iyidir. Failler olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmış, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Meydana gelen olay Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir" ifadeler yer aldı.

Öte yandan, polisin gözaltına aldığı ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin M.D. adlı erkek olduğu belirtildi. (DHA)Hatice DAĞLI-BANDIRMA, (Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Erdek Hatice DAĞLI

2023-03-22 13:45:36



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