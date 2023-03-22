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Bahçeşehir Koleji Balıkesir Kampüsü, yeni yerleşkesinde öğrencileriyle buluştu

DHA

Bahçeşehir Koleji Balıkesir Kampüsü, yeni yerleşkesinde öğrencileriyle buluştu


BALIKESİR, (DHA) Bahçeşehir Koleji Balıkesir Kampüsü, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yeni yerleşkesinde öğrencilerine kapılarını açacak. 49 derslikten oluşan kampüste laboratuvarlar, atölyeler, konferans salonu, spor alanlarının yanı sıra dron ve robotik alanları yer alıyor.Türkiye'nin 65 ilindeki 153 kampüsünde 160 bine yakın öğrenciye eğitim veren Bahçeşehir Koleji, 2011 yılında Karesi ilçesinde açılan Balıkesir Kampüsü'nü yeni yerleşkesine taşımak için çalışmalarına başladı. Bünyesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleri bulunan kampüs, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda yine Karesi'de bulunan yeni yerleşkesinde eğitime devam edecek. bin 156 öğrenci kapasiteli yeni kampüste 49 derslik, STEM Center, bilgisayar-robotik, fizik-kimya, teknoloji tasarım ve inovasyon laboratuvarları, müzik-görsel sanatlar ve satranç atölyeleri, konferans salonu, CNC odası, kapalı ve açık spor, robotik ve dron alanları bulunacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılacak Anadolu Lisesi ile Fen ve Teknoloji Lisesi de yeni kampüste yer alacak.'150 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPIYORUZ'Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ile Balıkesir'e gelip incelemelerde bulunan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, yeni kampüsün kente hayırlı olmasını diledi. Başkan Yücel, "Kampüs binamızı yenileme fikri daha önceden vardı. Geçen sene arsayı satın aldık. Taşınma işlemlerini ve prosedürleri yerine getirmeye çalışırken ülkemizi ve hepimizi yasa boğan deprem buradaki sürecimizi hızlandırdı. Kampüsümüzü 150 milyonluk bir yatırımla yeni yerleşkemize taşıyoruz. Geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam edeceğimiz yeni kampüsümüze tüm kentin sahip çıkması temennisiyle Balıkesir'e şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.DHA-Eğitim Türkiye-Balıkesir DHA
2023-03-22 16:19:35

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