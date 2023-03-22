Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılıkta gözaltı sayısı 107'ye yükseldi



BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonlarda, 7 ülkedeki yabancı uyruklu kişileri telefonla arayıp kendilerini avukat, sigortacı, polis, kamu görevlisi ve Türkiye Merkez Bankası çalışanı olarak tanıtıp toplam 774 bin 549 euro ve 38 bin 160 dolar dolandırdıkları belirlenen 116 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 107'ye yükseldi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu, 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan yabancı uyruklu 480 kişi telefonla dolandırıldı. Mağdurlar, Türkiye'den arandıkları bilgisi üzerine suç duyurusunda bulundu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' kapsamında teknik takip ile sürdürülen soruşturmada 116 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurları telefonla arayıp kendilerini avukat, polis, kamu görevlisi, sigortacı veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çalışanı olarak tanıtarak, çeşitli bahanelerle hesaplarına döviz cinsinden para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. 480 kişinin 691 işlemde toplam 774 bin 549 euro ve 38 bin 160 dolar dolandırdıkları belirlendi.

4 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kimlikleri saptanan 116 şüpheli hakkında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama, el koyma ve yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir merkezli 21 ilde başlatılan operasyonlarda dün 103 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında bugün 4 şüpheli daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınan şüpheli sayısı 107'ye yükseldi. 8 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu tespit edildi. 1 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA İYİ DERECEDE ALMANCA BİLENLER VAR

Şüpheliler arasında iyi derecede Almanca bilenler ve Almanya'da doğup büyümüş olanların bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, 'Piyango size çıktı fakat vergilerini öderseniz ikramiyeyi alabilirsiniz', 'Vergi borcunuz var ödemezseniz cezalı duruma düşebilirsiniz' gibi çeşitli yalanlarla kandırıp IBAN numaralarına para yatırmalarını istediği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin elde ettikleri paralarla araç kiraladıkları ve kumar oynadıkları belirlendi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-22 19:55:43



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