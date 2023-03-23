Bıçaklı saldırıda yaralanan belediye başkanı: Geçen yıl iş yerini mühürledik



Hatice DAĞLI/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)BALIKESİR'de uğradığı bıçaklı saldırıda bacağından yaralanan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaya ilişkin konuşan Karışık, "Hırsızlık mallarını alıp, satan şüphelinin ailesine ait iş yerini geçen yıl kaymakamlığın kararıyla mühürledik. Kendilerini o günlerde tanıdım. Dün de böyle bir saldırı gerçekleştirdiler" dedi.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, dün saat 11.00 sıralarında belediye binası çıkışında M.D.'nin bıçaklı saldırına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Karışık, hastaneye kaldırıldı. M.D. ile arkadaşı K.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Karışık, bu sabah taburcu oldu. Olaya ilişkin DHA muhabirine bilgi veren Başkan Karışık, "Hırsızlık mallarını alıp, satan şüphelinin ailesine ait iş yerini geçen yıl kaymakamlığın kararıyla mühürledik. Kendilerini o günlerde tanıdım, daha sonra görüşmedik. Dün de böyle bir saldırı gerçekleştirdiler. Şu anda sağlık durumum iyi. Taburcu oldum, Erdek'e gelip istirahat ediyorum. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi. 2 şüphelinin ise polisteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Erdek Hatice DAĞLI

2023-03-23 11:45:30



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