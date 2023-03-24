Balıkesirspor umut arıyor

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12 maçtır galibiyete hasret kalan düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın Serik Belediyespor'u umut tazeleme hedefiyle konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak. Ligde 3 puanı daha önce Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getiremediği için silinen Balıkesirspor, 27 haftada 17 puan toplayabildi. Bal-Kes'in kurtuluş barajıyla arasındaki puan farkı deprem felaketi nedeniyle Adıyamanspor FK ve Diyarbekirspor'un ligden çekilmesi üzerine 2 takımın küme düşecek olmasıyla 10'dan 3'e inmişti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-24 11:43:03



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