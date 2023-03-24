Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, oğlu yaralandı



Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kavşakta otomobile çarpan kamyon, karşı şeride geçip başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücülerinden Mehmet Necmettin Gökçen öldü, yanındaki oğlu Hasan Gökçen ise yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Çanakkaleİzmir kara yolu, Ayvalık Yeni Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Altınova'dan Ayvalık yönüne giden E.T. yönetimindeki 10 YN 119 plakalı kamyon, anayola çıkan Mehmet Necmettin Gökçen'in kullandığı 10 BAN 79 plakalı otomobile çarptı. Savrulup karşı şeride geçen kamyon 10 AIN 051 plakalı başka bir otomobile çarparak durdu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Necmettin Gökçen ile yanındaki oğlu Hasan Gökçen yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu baba-oğlu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesine karşın sürücü Gökçen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan oğlu Hasan Gökçen ise Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

SİNYAZİLASYON ARIZASI İDDİASI

Kazanın kavşaktaki sinyalizasyon arızasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2023-03-24 16:16:06



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