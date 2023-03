Balıkesirspor - Serik Belediyespor: 1-4

BALIKESİR, (DHA)-

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Mehmet Şenkaya, Akın Karabacak

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğit Berat, Serdar Dursun, Kağan (Dk. 46 Birol), Enes (Dk. 47 Güney), Görkem, Andaç (Dk. 46 Berkay), Oğuzhan (Dk. 70 Hasan Can), Hüseyin, Halil, Berk (Dk. 47 Doğanay)

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Fırat, Erbay, Oğuzhan (Dk. 60 Oğulcan), Mehmet Demirözü, Hakan (Dk. 86 Ergün), Mehmet Can (Dk. 86 Hüseyin Can), Erdi (Dk. 60 Sinan), Halil İbrahim (Dk. 72 Sergen), Muhammet, Harun

GOLLER: Dk. 37 ve Dk. 85 Muhammet, Dk. 45 Mehmet Demirözü, Dk. 56 Harun (Serik Belediyespor), Dk. 55 Berkay (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Muhammet (Serik Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde Serik Belediyespor'a 4-1 yenildi. Konuk Serik Belediyespor 37'de Muhammet ile 1-0 öne geçti, 45'te Mehmet Demirözü farkı ikiye çıkardı: 2-0. Balıkesirspor 55'te Berkay ile durumu 2-1'e getirdi. Serik Belediyespor 56'da Harun'la farkı yeniden ikiye çıkardı: 1-3. Maçta son sözü 85'te Muhammet söyledi: 1-4. Balıkesirspor bu sonuçla galibiyet hasretini 13 maça çıkardı ve 17 puanda kaldı. Serik Belediyespor ise 39 puana yükseldi.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-25 16:04:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.