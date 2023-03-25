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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı bulundu, kendisine müdahale etmek isteyen ekiplere hakaret etti

DHA

Yaralı bulundu, kendisine müdahale etmek isteyen ekiplere hakaret etti


Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bıçakla yaralanan O.K., (27) yerdeyken cep telefonu mesajlarına bakıp, kendisine yardım etmek isteyen ekiplere hakaret etti. Kendisini bıçakladığını söyleyen O.K., hastaneye kaldırıldı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralanan bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Polis ve çağırılan sağlık ekipleri isminin O.K. olduğu belirlenen gence yardım etmek istedi. Ancak bu sırada cep telefonu mesajlarına bakan O.K., kendisi ile konuşan polisler ve sağlık görevlilerine hakaret etti. Kendisini sol bacağı ve kasığından bıçakladığını söyleyen O.K.'nin alkollü olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan O.K., ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, O.K.'nin bir başka kişi tarafından bıçaklanmış olabileceği ihtimalini araştırıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-03-25 17:23:51

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