Balıkesirspor umut vermiyor

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BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deprem felaketi nedeniyle 2 takımın ligden çekilmesi üzerine sezon sonunda 4 yerine 2 takımın küme düşeceğinin resmen açıklanmasıyla umutlanan Baynet İnşaat Balıkesirspor, sahada istediği sonuçları ise bir türlü alamıyor. Evinde Serik Belediyespor'a da 4-1 yenilen Balıkesirspor, galibiyet hasretini 13 maça çıkardı. Kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkı TFF'nin ligden çekilen takımlar sonrası açıkladığı kararla 10'dan 3'e düşen Balıkesir, fırsatı bir türlü değerlendiremedi. Kırmızı-beyazlı ekip evinde farklı yenilirken, Sarıyer'le 1-1 berabere kalan bir üst basamağında kurtuluş hattındaki Uşakspor aradaki puan farkını 4'e çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-26 13:02:47



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