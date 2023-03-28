Balıkesirspor kazanmak istiyor

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Serik Belediyespor'a evinde 4-1 yenilip galibiyet hasretini 13 maça çıkaran düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor, alt sıralardan kurtulma adına yarın deplasmanda Sarıyer'le kritik 90 dakikaya çıkacak. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak karşılaşmada Yusuf Adnan Kendirciler görev yapacak. Sarıyer, cezası nedeniyle sahaya taraftarından yoksun olarak çıkacak. Kurtuluş umutlarını her geçen hafta tüketmeye başlayan Balıkesirspor bu maç öncesi 17 puanla 18'inci sırada yer alırken, Sarıyer 32 puanla 14'üncü basamakta bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-03-28 11:01:41



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