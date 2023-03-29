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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırmaspor - Bodrumspor: 0-4

DHA

Bandırmaspor - Bodrumspor: 0-4


Hatice DAĞLI / BANDIRMA(Balıkesir), (DHA) -
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Gürkan Hasova, Mehmet Ali Akkor, Şenol Bektaş
BANDIRMASPOR: Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, İvan Saponjic (Dk.65 Atabey Çiçek), Kerim Avcı (Dk.82 Samuel Tetteh), Caner Cavlun (Dk.46 Emre Kaplan), Levent Ayçiçek (Dk.82 Nicola Terzic), Alpay Yoldaş, Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Arda Hilmi Şengül)
BODRUMSPOR: Diogo Fesnard Nogueria De Sousa, Hakan Özmert (Dk.82 Yekta Kurtuluş), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk.82 Mert Çayir), Kenan Özer (Dk.66 Koray Kılınç), Omar İmeri, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed (Dk.66 Hakan Yeşil), Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen (Dk.77 Eren Albayrak)
GOLLER: Dk.20-78 Gökdeniz Bayrakdar, Dk.35 Samet Yalçın, Dk.42 Kenan Özer (Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Caner Cavlun (Bandırmaspor) Musah Mohammed (Bodrumspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.28 Mulumba (Bandırmaspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Bodrumspor´a 4-0 mağlup oldu.
20´inci dakikada Bodrumspor hızlı gelişen atağında Samet'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Gökdeniz ceza sahası içerisinde topla buluştu. Sağ çaprazdan sol ayağı ile topu fileler ile buluşturdu: 0-1.
28´inci dakikada Bandırmaspor 10 kişi kaldı. Mulumba, Kenan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
35´inci dakikada ceza sahası içi sol kanattan topla buluşan Kenan'ın vuruşunda savunmadan dönen meşin yuvarlakla buluşan Samet penaltı noktası önünde sağ ayağının dışıyla sert vurdu, top ağlara gitti: 0-2.
42´nci dakikada Bodrumspor'un geliştirdiği sağ kanattan atakta Gökdeniz ceza sahası içerisinde yaptığı ortada topla buluşan Kenan sağ ayağıyla gelişine vurduğu topu filelerle buluşturdu: 0-3.
78´inci dakikada Üzeyir'in pasında savunma arkasına sarkarak topla buluşan Gökdeniz'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4.
Karşılaşma Bodrumspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-03-29 16:13:13

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