Balıkesirspor umut tazeledi

BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 13 maçlık galibiyet hasretine Sarıyer'i İstanbul deplasmanında 4-2 yenerek son veren Baynet İnşaat Balıkesirspor, kurtuluş ateşini yaktı. Grupta daha önce kurtuluş hattının 10 puan gerisine düşüp 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası 2 takımın ligden çekilmesi üzerine 4 yerine 2 ekibin küme düşecek olmasıyla umutlanan Bal-Kes, kritik 3 puanla umutlarını artırdı. Bir üst basamağında yer alan Uşakspor'un Bucaspor 1928'e 3-0 mağlup olduğunu haftada galibiyet hasretine son vermeyi başaran kırmızı-beyazlı ekip kurtuluş hattındaki rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e düşürdü. Balıkesirspor, grupta pazar günü Bucaspor'u kurtuluş için seri yakalama hedefiyle ağırlayacak.
DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2023-03-30 11:47:52
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