Ayvalıkgücü Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü: 0-1

"Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"

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AYVALIK / (DHA)-

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Veli Karakaya, Ersin Erbay, Gökmen Çambel

AVYALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut, Samet, Polat, Hakan, Oğuz, Tugay (Dk. 82 Celal), Hamit, Yunus Emre, Kemal (Dk. 72 Burak), Ertuğrul (Dk. 63 Veysel)

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Onur Kadir (Dk. 56 Ahmet Kandemir), Abdulsamet (Dk. 83 İdris), Mert, Ali Kemal (Dk. 90 Burak), Akın, Ahmet Teker (Dk. 84 Selçuk), Selim, Orhan (Dk. 46 Samet), Ömercan, Umut

GOL: Dk. 87 Samet (Karaman FK)

SARI KARTLAR: Samet, Polat, Hakan (Ayvalıkgücü Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor, zirve yarışındaki Karaman FK'ya evinde 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eden maçın 87'nci dakikasında Samet, konuk takıma 3 puanı getiren golü kaydetti. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir AYVALIK

2023-04-01 17:01:15



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