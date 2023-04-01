Ayvalıkgücü Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü: 0-1

AYVALIK / (DHA)-
STAT: Hüsnü Uğural
HAKEMLER: Veli Karakaya, Ersin Erbay, Gökmen Çambel
AVYALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut, Samet, Polat, Hakan, Oğuz, Tugay (Dk. 82 Celal), Hamit, Yunus Emre, Kemal (Dk. 72 Burak), Ertuğrul (Dk. 63 Veysel)
KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Onur Kadir (Dk. 56 Ahmet Kandemir), Abdulsamet (Dk. 83 İdris), Mert, Ali Kemal (Dk. 90 Burak), Akın, Ahmet Teker (Dk. 84 Selçuk), Selim, Orhan (Dk. 46 Samet), Ömercan, Umut
GOL: Dk. 87 Samet (Karaman FK)
SARI KARTLAR: Samet, Polat, Hakan (Ayvalıkgücü Belediyespor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor, zirve yarışındaki Karaman FK'ya evinde 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eden maçın 87'nci dakikasında Samet, konuk takıma 3 puanı getiren golü kaydetti. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir AYVALIK
2023-04-01 17:01:15
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