Kayalıklarda ölü caretta caretta bulundu

Hatice DAĞLI/ERDEK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki kayalıklara, öldüğü belirlenen nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağası vurdu.
Ballıpınar ve Şahinburgaz mahalleleri arasındaki koyda balık tutan amatör balıkçı Abdullah Hayta, kayalıklara vuran caretta caretta türü deniz kaplumbağasını fark etti. Hayta, kurtarmak istediği caretta carettanın daha sonra öldüğünü anladı. Caretta carettaların korunması için yürütülen çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Hayta, "Çevresel faktörler, deniz kirliliği gibi nedenlerle bu türlerin hayatta kalması, her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu üzücü olay, daha fazla dikkat ve çaba göstermemiz gerektiğini hatırlatıyor" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Erdek Hatice DAĞLI
2023-04-02 15:40:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.