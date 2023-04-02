Balıkesirspor - Bucaspor 1928: 0-3

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BALIKESİR, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Erhan Kutlu, Recep Gündüz, Orhan Timurtaş

BALIKESİRSPOR: Yasin Yiğit Berat, Birol, Sedat Dursun, Kağan, Oğuzhan (Dk. 59 Berk), Sedat Yiğit (Dk. 84 Hasan Can), Hüseyin (Dk. 84 Abdullah), Berkay (Dk. 59 Doğanay), Emirhan, Halil

BUCASPOR 1928: Kıvanç Alper, Mazlum, Lokman, Çağrı, İlhan (Dk. 46 Saruhan), Sadık (Dk. 46 Berke), Ahmet (Dk. 86 Recep), Musa (Dk. 72 İrfan), Erhan Çelenk, Mehmet Fuat (Dk. 77 Erhan Şentürk)

GOLLER: Dk. 56 Erhan Çelenk, Dk. 58 Berke, Dk. 68 Mehmet Fuat (Bucaspor 1928)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Berat (Balıkesirspor), Mazlum, Lokman (Bucaspor 1928) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde evinde Uşakspor'u 3-0 yenerek zirve umutlarını sürdüren Bucaspor 1928, kümede kalma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor'u da deplasmanda aynı skorla yenerek seri yakaladı: 0-3. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Bucaspor 1928, 56'ncı dakikada Erhan Çelenk'le ilk golü buldu: 0-1. Erhan'ın golünden iki dakika sonra bu kez Berke 58'de fileleri havalandırıp takımını rahatlattı: 0-2. Mehmet Fuat 68'inci dakikada tabelayı 3-0 getiren isim olurken, Bucaspor 1928, 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonuçla 60 puana yükselen sarı-lacivertliler lider Kocaelispor'u 5, ikinci Vanspor'u 2 puan geriden takibini sürdürdü. Sarıyer'i deplasmanda 4-2 yenerek 13 maç aradan sonra kazanan Balıkesirspor ise bu mağlubiyetin ardından 20 puanda kalıp düşme barajından uzaklaşamadı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-04-02 17:02:31



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