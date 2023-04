Bakan Kurum: Türk siyasetine zaman kaybettiriyorlar

Kanseri can evinde vuracak çalışma



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Maalesef, şu anda muhalefetin ülkemize sunduğu hiçbir şey yoktur. Hiçbir projeleri, ayakları yere basan hiçbir yatırım sözleri yoktur. Sadece laf vardır, söz vardır, tartışma vardır. Çok laf az iş, çok söz az icraat, çok tartışma az yatırım demektir. Üzülerek söylüyorum; bugün muhalefet, eski koalisyonlar döneminde yaşanan 'kargaşa, karmaşa ve kavgaların' bir fragmanını bu millete seyrettiriyor. Türk siyasetine adeta zaman kaybettiriyor." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut ve TOKİ tarafından yapılan konutların temel atma ve anahtar teslim törenleri için Balıkesir'e geldi. Bakan Kurum, ilk olarak Balıkesir Valiliğini ziyaret etti, ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, birlikte fotoğraf çektirdi. Bakan Kurum AK Parti Balıkesir Başkanlığını ziyaret ettikten sonra açılış törenlerinin yapılacağı Altıeylül Mahallesi tren garı arkasında bulunan alana geldi. Bakan Kurum, İvrindi ilçesinde 142 konut, Altıeylül ilçesinde 415 konut temel atma, Karesi ilçesinde 548 konut anahtar teslim ve toplu açılış programına katıldı.

TÜRKİYE DEPREMLERLE SINANIYOR

Balıkesir'de bulunmalarına karşın akıllarının deprem bölgesinde olduğunu söyleyen Bakan Kurum, Türkiye'nin afetlerle sınandığı, zor günlerden geçtiğini söyledi. Bakan Kurum, "Hamdolsun her geçen gün, milletimizin yaralarını sarmak adına çok önemli adımlar atıyoruz. Bölgede hayatın normale dönmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hamdolsun 6 ilimizde temellerimizi attık, kalan 5 ilimizde de hızlıca temellerimizi atacağız. Şu anda 11 ilimizde 70 bin konutumuzun yapım sürecini başlattık. İnşallah, deprem bölgesinde inşa edeceğimiz 650 bin konutun, 319 bininin temellerini iki ay içerisinde atacağız. Sözümüzü tutacak; bir yıl içerisinde tüm depremzede kardeşlerimize yeni yuvalarını teslim edeceğiz. Yeni hayatlarına, mutluluklarına, hayallerine şahitlik edeceğiz. Biz 21 yıldır ülkemizin her yerinde yaptığımız gibi, deprem bölgesini ayağa kaldırmak için; milletimizle el ele, gönül gönüle, tek yumruk olacağız; tüm acıların, tüm zorlukların üstesinden geleceğiz" dedi.

30 MİLYAR DEĞERİNDE PROJELER

Artık afetin 55'inci gününde 70 bin konutun temellerini atan bir Türkiye olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Milletinin hizmetkârı büyük ve güçlü Türkiye var. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve yüksek vizyonu var. Tüm bu eserlerin teminatı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimizde, 21 yılda, tam 30 milyar lira değerinde, binlerce dev projeyi hayata geçirme şerefine eriştik. Bugün de Balıkesir'imize söz verdiğimiz, yatırım değeri 2.5 milyar lirayı aşan 10 dev eserimizin açılışını yapıyoruz. Emlak Konut ve TOKİ'mizle Altıeylül ve İvrindi'de yatırım değeri 952 milyon lira olan toplam 557 konut ve 29 dükkanımızın inşaatları için besmeleyi çekiyoruz. Yine TOKİ'mizle Dursunbey, Karesi ve Susurluk'ta yatırım değeri 1.5 milyar lira olan toplam 918 sosyal konutumuzun anahtarlarını kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yavrularımızın geleceğe umutla bakacağı, yeni hikâyelerin yazılacağı yuvalarınız, açılışını yaptığımız tüm eserlerimiz sizlere, Balıkesirli kardeşlerimize hayırlı olsun, uğurlu olsun, bereketli olsun" diye konuştu.

YATIRIMI REKLAMA YAPIYORLAR

Bakan Kurum kendilerinin kararlılıkla çalıştığını, bazı kesimlerin ise bütçelerini reklama ayırdığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bizler varız, çalışan kardeşlerimiz var, ama bir de asıl mimar var. O mimar, demokrasimizin gördüğü en büyük siyaset ve devlet dehası, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tayyip Erdoğan umuttur, demokrasidir, çoğulculuktur. Tayyip Erdoğan; iştir, emektir, gayrettir. Tayyip Erdoğan yatırımdır, eserdir, icraattır. Ama gelin görün ki, her şey zıddıyla kaimdir. Bizim liderimiz, milleti için uyku yüzü görmeden; aşkla, azimle, kararlılıkla, millete verdiği sözleri tutmak için çalışmaya devam ederken; birileri de tam zıddına; verdiği sözleri tutmuyor, yatırımı milletin istikbaline değil medyaya, sosyal medyaya, tanıtıma, reklama yapıyor. Millete yeşil alan sözü veriyor 1 metrekare yapmıyorlar. Millete kentsel dönüşüm sözü veriyorlar, üretmiyorlar. Varsın birileri, millete kentsel dönüşüm sözü verip bir çivi dahi çakmasınlar, milletimizin geleceğiyle oynasınlar. Biz 'yavrularımızın istikbali için kentsel dönüşüm, milletimizin canıdır, malıdır, geleceğidir' diyeceğiz. Varsın birileri yeşil alanlar üretmesinler, varsın sözde çevreciler, maskeli doğaseverler millet bahçelerine karşı dursunlar."

'AYAKLARI YERE BASAN PROJELERİ YOK'

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Bakan Kurum, "Maalesef, şu anda muhalefetin ülkemize sunduğu hiçbir şey yoktur. Hiçbir projeleri, ayakları yere basan hiçbir yatırım sözleri yoktur. Sadece laf vardır, söz vardır, tartışma vardır. Çok laf az iş, çok söz az icraat, çok tartışma az yatırım demektir. Üzülerek söylüyorum; bugün muhalefet, eski koalisyonlar döneminde yaşanan 'kargaşa, karmaşa ve kavgaların' bir fragmanını bu millete seyrettiriyor. Türk siyasetine adeta zaman kaybettiriyor. Şimdi bize nasıl yapacaksınız bunca konutu diyenler var. Onlara diyoruz ki; depremin üzerinden daha 20 gün bile geçmeden milleti için ilk temelleri atan, 55 günde 70 bin yuvanın harcını karan bu devlet, 650 bin konutu bitirip milletine sunacak azme de, kudrete de, güce de sahiptir. Evelallah yaparız, milletimize sunarız. Onlar ne derse desin, biz; Cumhur İttifakı olarak evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmaya ant içtik ve çok kararlıyız! Evelallah Balıkesirliler de; 14 Mayıs'ta 'Anadolu Şahlanışı'nı yeniden başlatacaktır. Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla destekleyecektir. Sizlere güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, Cumhur İttifakı'mıza güveniyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, protokol üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği toplu açılış töreninin ardından iftar programına katıldı. İftar programının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Bakan Kurum, teravih namazı için Zağnos Paşa Camine geçti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-04-03 21:30:39



