Eski Ocaklar Beldesi Başkanı Hüseyin Durak, deprem soruşturmasında tutuklandı



Hatice DAĞLI/ ERDEK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Erdek ilçesi eski Ocaklar Beldesi Başkanı Hüseyin Durak (65), Hatay´ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. İnşaat mühendisi olan Durak´ın, İskenderun´daki bir yapı denetim firmasına kullanmaları için yapı denetim belgesini verdiği ve statik proje sorumlusu olarak gözüktüğü 3 binanın depremde yıkıldığı öğrenildi.

Balıkesir´in Erdek ilçesi eski Ocaklar Beldesi Başkanı inşaat mühendisi Hüseyin Durak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay´da yıkılan binalarla ilgili, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu´nca yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün, ifade vermek üzere Balıkesir Adliyesi´ne çağrıldı. Bir arkadaşı vasıtasıyla Hatay´ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren İSOS Yapı Denetim Firması´na, kullanmaları için yapı denetim belgesini verdiği öğrenilen Durak, savcının tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Hatay´daki nöbetçi mahkeme tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla sorgusu yapılan Durak, 2014 yılında bir arkadaşının ricası üzerine İskenderun´daki firmaya yapı denetim belgesini gönderdiğini, 2018 yılında ise belgesini geri aldığını söyledi. Firmanın bu süreç içerisinde kendisinin imzasını taklit ederek, inşaatı tamamlanan 3 binaya ruhsat aldığını ve depremde yıkılan bu binaların statik proje sorumlusu olarak kendisinin gözüktüğünü söyleyen Durak, hayatı boyunca Hatay´a gitmediğini belirtip, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Durak, ifadesinin ardından tutuklanarak Bandırma Cezaevi´ne gönderilirken, avukatının mahkemenin tutuklama kararına itiraz ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Erdek Hatice DAĞLI

2023-04-05 19:43:55



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