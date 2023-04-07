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Balıkesir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 16 gözaltı

DHA

Balıkesir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 16 gözaltı


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 7 ilde, sosyal medyada tanıştıkları 42 kişiyi, forex piyasası üzerinden kaldıraçlı yöntem ile yatırım vaadiyle 5 milyon 76 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı kişiler tarafından 576 bin lira dolandırdığını söyleyen kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından bilişim sistemleri, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen suç çetesinin üyesi olduğu ileri sürülen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti. 12 kişinin daha suç çetesiyle irtibatlı oldukları belirlendi.
YÜKSEK KAZANÇ VAADİ
Suç çetesi üyelerinin sosyal medya hesapları üzerinden zengin içerikler ve kazançlı yatırım konularında paylaşımlar yaptıkları ve irtibata geçtikleri kişileri, forex piyasası üzerinden kaldıraç sistemiyle para kazandıkları yönünde ikna ettikleri belirlendi. Çete üyelerinin bu şekilde ikna ettikleri 42 kişinin yatırdığı toplam 5 milyon 76 bin lirayı, kaldıraç sisteminde anlık olarak paralarının eridiğini söyleyerek dolandırdıkları belirlendi.
7 İLDE OPERASYON
Ön soruşturmanın tamamlanmasının ardından 19 şüpheliden 2'sinin kısa süre önce cezaevine girdiği 1 kişinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Diğer 16 şüpheli ise Balıkesir merkezli Adana, Mersin, Karaman, Mardin, Şırnak ve İstanbul'da polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2023-04-07 12:29:29

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