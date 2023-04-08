Balıkesir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 16 gözaltı (2)

8 KİŞİ TUTUKLANDI
Balıkesir merkezli 7 ilde, sosyal medyada tanıştıkları 42 kişiyi, forex piyasası üzerinden kaldıraçlı yöntem ile yatırım vaadiyle 5 milyon 76 bin lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan16 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 16 şüpheliden 4'ü savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği 12 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2023-04-08 01:20:37
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.