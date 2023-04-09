Ayvalıkgücü'nün hasreti bitti

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AYVALIK, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 9 maçtır galip gelemeyen Ayvalıkgücü Belediyespor, Yeşilyurt DÇ Ofspor'a patladı. Rakibini deplasmanda 2-1'le geçen Balıkesir temsilcisi, riske attığı Play-Off hattındaki yerini korumayı başardı. Bu skorla grupta son 7 maça 38 puanla 6'ncı sırada giren kırmızı-beyazlılar büyük mutluluk yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-04-09 12:37:53



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