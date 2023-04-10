Bariyerlere çarpan otomobilin motoru metrelerce savruldu; sürücü yaralı

Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Mahmut Karataş (18) yaralandı, otomobilin motoru metrelerce savruldu.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Bandırma çevre yolu üst geçidinde meydana geldi. Mahmut Karataş idaresindeki 10 KBA 160 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobilin motoru metrelerce savrulurken, sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karataş'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-04-10 16:54:40
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