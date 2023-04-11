Balıkesir'de 33 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı

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Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 33 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 8 insan kaçakçısının Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla göçmen götürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 9'u kadın, 7'si çocuk, 33 kaçak göçmen ile 8 göçmen kaçakçısını yakaladı. Operasyonda ayrıca tekne motoru, şişme bot, el pompası ve 25 litre benzin ele geçirildi. Kaçak göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 göçmen kaçakçısı ise tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA

2023-04-11 16:18:15



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