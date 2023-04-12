Gönen'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Hatice DAĞLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Gönen ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ticari aracın sürücüsü İlker Çil (40) öldü, otomobil sürücüsü Raşit Güven (60) ise yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Gönen ilçesi kırsal Karasukabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Raşit Güven'in kullandığı 10 AGJ 540 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen İlker Çil yönetimindeki 34 PN 1400 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, İlker Çil yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Raşit Güven ise çağırılan ambulansla kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Raşit Güven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI
2023-04-12 16:01:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.