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AYVALIK, (DHA)STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Abdullah Melih Karaduman, Semih Kocaman

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Hasan, Samet, Oğuz, Polat, Tugay (Dk. 90+3 Mert), Kemal (Dk. 85 Veysel), Ertuğrul (Dk. 90+2 Celal Baver), Recep, Burak (Dk. 90+5 Hakan), Yunus Emre

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Oğuz Ahmet Kesim, İshak, Enes (Dk. 61 Mehmet Özdıraz), Hakan Barış (Dk. 87 Çağtay), Mehmet Tayfun, Mehmet Erdem, Eyüp (Dk. 61 Muhammed), Mustafa Yılmaz (Dk. 67 Ömer Faruk), Batuhan, Mustafa Tahir

GOLLER: Dk. 58 Tugay, Dk. 90+1 Veysel (Ayvalıkgücü Bld), Dk. 90+4 Mehmet Erdem (Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Kemal, Deniz, Ertuğrul (Ayvalıkgücü Bld), Enes (Iğdır FK)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yeşilyurt DÇ Ofspor'u deplasmanda yenerek son verip Play-Off hattındaki yerini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde lider Alagöz Holding Iğdır FK'yı da mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Hüsnü Uğural Stadı'ndaki hafta içi mesaisinde ev sahibinin gollerdini 58'inci dakikada Tugay ve 90+1'inci dakikada Veysel attı. Lider Iğdır'a Mehmet Erdem'in 90+4'teki tek golü puan için yetmedi. Bu sonuçla Ayvalıkgücü puanını 41 yaparak Play-Off hattındaki yerini korurken, 56 puanda kalan Iğdır, takipçisi Karaman FK'nın aradaki farkı 1 puana indirmesine engel olamadı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-04-12 17:01:56



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