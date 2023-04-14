Balıkesirspor moral arıyor

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BALIKESİR, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta kümede kalma yolundaki en önemli rakiplerinden Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilip kurtuluş umutlarını azaltan Baynet İnşaat Balıkesirspor yarın Weecoins Kırklarelispor'a misafir olacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Ramazan Doğanaz düdük çalacak. Ligde 20 puanla kurtuluş hattındaki Uşakspor'un 5 puan gerisinde kalan Balıkesirspor'un oyuncuları geçen hafta Uşak deplasmanından dönerken, bir grup taraftarın saldırısına uğramıştı. Akhisar'da iftar molası veren oyuncular tribüne girmeleri yasak olmasına rağmen deplasmana giden bir grup taraftar tarafından yumruk, tekme ve sandalyelerle darp edilmişti. Holigan terörünün ardından sıkıntılı günler yaşayan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda moral ve ligde kalma yarışında umut arayacak.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-04-14 11:32:34



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