Balıkesirspor'a teselli puanı

Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş!



BALIKESİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta en önemli rakibi Uşakspor'a deplasmanda 3-0 yenilip rakibinin 5 puan gerisinde düşme hattında kaldıktan sonra kafile otobüsü Manisa Akhisar'da iftar için durduğu esnada taraftarlarının saldırısına uğrayan Baynet İnşaat Balıkesirspor, Kırklarelispor deplasmanındaki puanla az da olsa teselli buldu. Bir grup fanatik taraftarın yumruklar, tekmeler ve restorandaki sandalyelerle saldırısına uğrayıp kabus gibi bir hafta geçiren kırmızı-beyazlı futbolcular, Kırklareli deplasmanından golsüz beraberlikle 1 puan çıkardı. Grupta Uşakspor da deplasmanda dibe demir atan Pazarspor'la 2-2 berabere kalırken, son 6 maç öncesi iki takım arasındaki 5 puanlık fark korundu.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-04-16 13:03:56



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