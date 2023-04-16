Balıkesir'de motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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Şevki MORALI/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Özkan Karamanlı (22) yaşamını yitirdi. Kaza soısarında otomobilin arka koltuğunda oturan 16 yaşındaki Ebru K. ise yaralandı.

Kaza, saat 17.45'de Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çanakkale'den Edremit'e giden Özkan Karamanlı idaresindeki 10 AIH 249 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan Emine Hilal Aydoğan yönetimindeki 10 AHA 822 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü metrelerce savruldu. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yolda güvenlik tedbiri alınırken, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Karaman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda oturan Ebru K. ise yaralandı. Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ebru K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Karaman'ın cenazesi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Emine Hilal Aydoğan, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Şevki MORALI

2023-04-16 20:27:41



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