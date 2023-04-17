Bandırmaspor - Sakaryaspor: 3-2

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Hatice DAĞLI / BANDIRMA(Balıkesir), (DHA) -

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Oğuz Kağan Çalışır

BANDIRMASPOR: Gkelios Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic (Dk. 79 Terzic), Kerim Avcı (Dk. 79 Oğuz Kağan Güçtekin), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Soukou (Dk. 69 Samuel Tetteh), Mehmet Özcan, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ

SAKARYASPOR: Cihan Topaloğlu Oğuzhan Akgün (Dk. 41 Mehmet Akyüz), Donkor, Dimitrov, Nalepa, Hakan Yavuz (Dk. 41 Milosevic), Hifsullah İsmail Erdoğan (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Sacko (Dk. 58 İbrahim Has), Grechyshkin (Dk. 46 Kabongo Kasongo), Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt

GOLLER: Dk. 27 Saponjic, Dk. 36 Sergen Piçinciol, Dk. 90+2 Tetteh (Bandırmaspor), Dk. 62 Donkor, Dk. 90+1 Ümir Kurt (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Arda Hilmi Şengül, Mehmet Özcan (Bandırmaspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Sakaryaspor´u 3-2 yendi.

27´nci dakikada ev sahibi ekip aradığı golü buldu. Bu dakikada, Mulumba'nın kafa pasında Saponjic'in sert şutunda meşin yuvarlak Sakaryaspor filelerine gitti: 1-0.

36´ncı dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcı sağ kanattan kullandığı kornerde Sergen Piçinciol uzaklaştırılmak istenen topu filelerle buluşturdu: 2-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

55´inci dakikada Bandırmaspor oyuncusu Sergen ile çarpışan Sakaryaspor oyuncusu Sacko sakatlandı, sedye ile kenara getirilen Sacko ambulans ile hastaneye götürüldü.

62´nci dakikada Sakaryaspor oyuncusu Nalepa'nın kullandığı kornerde Donkor topu kafa ile filelere gönderdi. Hakem, Var incelemesi sonucu golü geçerli saydı: 2-1.

73´üncü dakikada Sakaryaspor oyuncusu Kasongo topu ceza sahasında kontrol edip kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta Bandırmaspor kalecisi topu kurtardı.

90+1'inci dakikada Sakaryaspor oyuncusu Nelapa'nın kullandığı serbest vuruşta Kasongo topu ceza sahasının solundan kale ağzına çevirdi. Ümit altıpasın hemen önünde sağ ayağı ile topu filelere gönderdi: 2-2.

90+2´nci dakikada Terzic kendi sahasından topu ilerideki Tetteh ile buluşturdu. Tetteh sol ayağı ile topu filelere gönderdi: 3-2.

Karşılaşma ev sahibi takımın 3-2 üstünlüğü ile bitti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-04-17 19:39:12



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