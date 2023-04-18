Balıkesirspor kritik sınavda

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BALIKESİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor, yarın evinde kendisi gibi lige tutunma savaşı veren Pazarspor'la karşı karşıya gelecek.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. İç sahadaki son 8 maçında 5 yenilgi, 3 beraberlik alan kırmızı-beyazlılar, galip gelerek umutlarını korumayı hedefliyor. Kümede kalma barajının 5 puan gerisinde yer alan Balıkesirspor, 21 puanla 18'inci sırada, Pazarspor ise 17 puanla 19'uncu basamakta yer alıyor. İlk yarıda Balıkesir temsilcisi rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir DHA

2023-04-18 11:35:13



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