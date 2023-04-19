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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesirspor - Pazarspor: 0-2 

DHA

Balıkesirspor - Pazarspor: 0-2 


BALIKESİR, (DHA)
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Sefa Özcan, Sinan Ertinğü
BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yasin Berat, Sedat Dursun, Oğuzhan (Dk. 75 Halil), Kağan, Berk (Dk. 46 Güney), Sedat Yiğit, Abdullah (Dk. 46 Berkay), Hüseyin, Hasan Can, Andaç (Dk. 46 Emirhan) (Dk. 52 Doğanay)
PAZARSPOR: Doğukan Hamza (Dk. 90 Emre), Onur, Korhan (Dk. 76 Güvenç), Sercan, Ömer (Dk. 90 Muzaffer), Kadir, Emrullah (Dk. 61 Eray), Ahmet. Seymen (Dk. 90 Alperen), Burak 
GOLLER: Dk.17 Emrullah, Dk. 90 Sercan (Pazarspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 52 Kağan, Dk. 87 Hüseyin (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Berk, Berat (Balıkesirspor), Güvenç, Seymen (Pazarspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Baynet İnşaat Balıkesirspor evinde 9 kişi tamamladığı maçta sonuncu Pazarspor'a 2-0 yenilerek umutlarını büyük ölçüde tüketti. Pazarspor 17'de Emrullah ile öne geçerken, maçta son sözü 90'da Sercan söyledi. Kırmızı-beyazlılarda 52'nci dakikada Kağan, 87'de Hüseyin kırmızı kartla oyundan atıldı. Balıkesirspor bu sonuçla 21 puanda kalırken, Bal-Kes gibi lige tutunmaya çalışan Pazarspor ise 20 puana yükseldi. Balıkesirspor'la düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan Uşakspor arasında puan fark bitime 5 maç kala 8'e çıktı. DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)
2023-04-19 17:11:47

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