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Stajyer öğrencilere cinsel istismardan tutuklanan doktor adli kontrolle serbest

DHA

Stajyer öğrencilere cinsel istismardan tutuklanan doktor adli kontrolle serbest


Hatice DAĞLI/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´de, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde staj gören 17 yaşındaki 3 lise öğrencisine, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A. (40), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde staj gören Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi, göğsündeki kitle için Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi T.A.´ya muayene oldu. Öğrenci, eğitim gördüğü okulun idarecilerine, muayene sırasında cinsel istismara uğradığı yönünde şikayette bulundu. Hastanede staj gören aynı okulun 2 öğrencisi de T.A.´nın istismarına uğradıklarını iddia etti.
Rehberlik ve psikolojik danışman tarafından dinlenen öğrencilerin iddiaları üzerine, durum Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı´na bildirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. öğretim üyesi T.A., 28 Mart´ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Bandırma T Tipi Cezaevi´ne konuldu.
T.A., tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Stajyer öğrencilerin velilerinin, tahliye kararının ardından, koruma tedbiri talebinde bulunacakları öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-04-22 11:08:06

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