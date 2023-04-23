Ayvalıkgücü Belediyespor - Turgutluspor: 3-0

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AYVALIK, (DHA)-

STAT: Ayvalık Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Hakan Ergin, Ali Etlikci, Ahmetcan Akkoyun

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Davut (Dk. 80 Hasan), Samet, Oğuz (Dk. 65 Burak), Polat, Tugay (Dk. 80 Veysel), Kemal (Dk. 86 Mert), Ertuğrul, Recep (Dk. 80 Hakan), Hamit, Yunus Emre

TURGUTLUSPOR: Fatih Serhat (Dk. 90 Berkant), Anıl (Dk. 56 Mustafa Özyaşar), Tolga, Mustafa Köroğlu (Dk. 56 Abdullah Telli), Mertali, Ekrem (Dk. 76 Fırat), Onur, Berkay, Okan, Noyan (Dk. 90 Hakkı)

GOLLER: Dk. 49 ve Dk. 74 Kemal, Dk. 87 Hamit (Ayvalıkgücü Bld)

SARI KARTLAR: Oğuz (Ayvalıkgücü Bld), Mustafa Köroğlu, Mertali (Turgutluspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattında yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Turgutluspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini 49 ve 74'üncü dakikada Kemal, 87'nci dakikada Hamit attı. Bu sonuçla Ayvalık temsilcisi 45 puana ulaşıp Play-Off barajındaki yerini korurken, hükmen kazandığı Kahramanmaraşspor maçı haricinde 9 maçtır galibiyete hasret olan Turgutlu ekibi 29 puanda kalarak ateş hattıyla bağlarını koparamadı.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-04-23 17:03:34



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