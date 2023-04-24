Ayvalıkgücü Play-Off'ta

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AYVALIK, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mütevazı kadrosuyla sezon başından beri yarıştan kopmayan Ayvalıkgücü Belediyespor, son 4 maçta 3'üncü galibiyetini evinde Turgutluspor'u 3-0 yenerek alırken Play-Off oynamayı da garantiledi. Grupta 45 puana ulaşarak bitime 4 maç kala 10 puanlık avantaj yakalayan Ayvalık'ın rakiplerinin kırmızı-beyazlı ekibi yakalama ihtimali kalmadı. Kalan 4 haftada ligden çekilen Kahramanmaraşspor'la oynaması gereken karşılaşmadan da hükmen 3 puan alacak Ayvalık, Play-Off'a avantajlı sıradan girmeye çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)

2023-04-24 12:37:37



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