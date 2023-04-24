Bandırmaspor - Erzurumspor: 2-4



Hatice DAĞLI/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)-

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Alper Akarsu, Buğra Can Semercioğlu, Salih Burak Demirel

BANDIRMASPOR: Ioannis Gkelios, Sergen Piçinciol, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 74 Samuel Tetteh), Remi Jose Michel Mulumba, İvan Saponjic (Dk. 74 Atabey Çiçek), Georgios Koutroumpis (Dk. 85 Sekou Camara), Arda Hilmi Şengül, Cebio Soukou (Dk. 46 Kerim Avcı), Levent Ayçiçek, Berkan Mahmut Keskin, Caner Hüseyin Bağ

ERZURUMSPOR: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 86 Özgür Sert), Eren Tozlu, Mikhail Kenro Rosheuvel (Dk. 90+14 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi (Dk. 86 Sefa Akgün), Alican Özfesli (Dk. 65 Muhammed Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı, Valdmiro Tualongo Paulo Lameira, Celal Hanalp

GOLLER: Dk. 38 İvan Saponjic, Dk. 57 Caner Hüseyin Bağ (Bandırmaspor), Dk.75 Muhammed Furkan Özhan, Dk. 89 Eren Tozlu, Dk. 90 Rosheuvel, Dk. 90+14 Rosheuvel (Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Oğuz Kaan Güçtekin, Berkan Mahmut Keskin, Mulumba (Bandırmaspor), Hasan Batuhan Artarslan, Fırat Şaşi, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Erzurumspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Erzurumspor´a 4-2 mağlup oldu.

28´inci dakikada Erzurumspor oyuncusu Rosheuvel'in ceza sahasının dışından çektiği şut kalecide kaldı.

38´inci dakikada Levent, ceza sahasının sağından topu yerden içeri çevirdi. İvan Saponjic savunmanın müdahale edemediği topu fileler ile buluşturdu: 1-0.

45+1´inci dakikada kullanılan serbest vuruşta Alican'ın yaptığı ortada Mustafa Yumlu topu kafa ile kaleye gönderdi ancak farkla auta çıktı.

58´inci dakikada Kerim Avcı'nın ceza sahasının soluna gönderdiği topla Caner Hüseyin Bağ buluştu ve sol ayağı ile şutunda topu filelerle buluşturdu: 2-0.

63´üncü dakikada ceza sahasına giren Mahmut, Mustafa Akbaş'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak VAR'da pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti.

75´inci dakikada Celal Hanalp'ın pasında Muhammed ceza sahasının dışından topa gelişine vurarak fileleri havalandırdı: 2-1.

89´uncu dakikada Özgür'ün kafa pasında ceza sahasında topla buluşan Eren Tozlu topa dokunarak filelere gönderdi: 2-2.

90+1´inci dakikada Rosheuvel ceza sahasında Eren'den aldığı ara pas ile kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-3.

90+14´üncü dakikada Eren ile verkaç yapan Rosheuvel ceza sahasına girip sağ ayağı ile topu ağlara gönderdi: 2-4.

Karşılaşma Erzurumspor´un 4-2 galibiyeti ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI

2023-04-24 18:45:28



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