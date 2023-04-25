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Ayvalık'ta yelken heyecanı

DHA

Ayvalık'ta yelken heyecanı


AYVALIK, (DHA)AYVALIK, Kasım 2022'de gerçekleştirilen ILCA 1. Ayak Yarışları ve Milli Takım Seçmeleri'nin ardından Yelken Federasyonu'nun düzenlediği TYF Yelken Ligi 2. Ayak Optimist Yarışları'na ev sahipliği yapıyor. Yarışmalar öncesinde Ayvalık Setur Marina önünden bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü ve açılış seremonisine yüzlerce sporcu katıldı. Milli takım seçmelerinin de yapılacağı yarışlar 30 Nisan Pazar akşamı sona erecek. Organizasyonun kortej yürüyüşünde Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın yanı sıra daire amirleri, sporcular, antrenörler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu yer aldı.
Açılışta konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyon bünyesindeki yüzlerce sporcuyla Ayvalık'ın müthiş coğrafyasında bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Sporcuların da aynı duyguyu yaşadığını düşündüğünü dile getiren Akdurak, "Bu güzel ağırlanmanın neticesinde öyle görünüyor ki, biz sıklıkla Ayvalık'ta olacağız. Bilmeyenleriniz vardır diye söylemek istiyorum;  çocuklarımızı yarının başarılı sporcuları olarak yetiştirsinler diye emanet ettiğimiz birçok değerli antrenörümüz Ayvalık'tan yetişmiş durumdalar. Bu nedenle, Ayvalık aslında yelken sporunun bir beşiği. Ayvalık bu alanda tekrar eski günlerindeki başarılı günlerine geri dönebilme yolunda ilerliyor. Yarışlarımızın sonunda, 2023 yılında ay-yıldızlı formayı taşıyacak sporcularımızı seçeceğiz. Ben Ayvalık'ın, bizler için teknik olarak rüzgarında en güzel yarışlarla, milli takıma göndereceğimiz sporcularımızı en iyi şekilde seçeceğimize inanıyorum" dedi.
BAŞKAN ERGİN: BU TÜR ORGANİZASYONLAR AYVALIK'A VİZYON KAZANDIRIYOR
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikleri ilk günden bu yana Ayvalık'ı yelken, kürek ve rüzgar sörfü gibi ulusal ve uluslararası yarışmalarla su sporları merkezi yapabilme yolunda emin adımlarla yürüdüğünü söyledi. Geçen yıl kasım ayı içerisinde Ayvalık'ta gerçekleşen ve 3 gün süren Yelken Ligi ILCA ilk etap yarışmalarını hatırlatan Başkan Ergin, "Bu organizasyon, ilçemize turizm anlamında da olumlu yansımalara neden oldu. Ayvalık'taki turistik işletmelerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Bu yelken yarışları Ayvalık'ımıza farklı bir canlılık ve hareketlilik getirdi. Denizimiz, sahillerimiz ve rüzgârımızın güzelliğiyle, 22 adamızla koylarımızın temizliği bu tür organizasyonlarla daha bir vizyon kazanıyor" diye konuştu.
KAYMAKAM YAMAN: HEDEF TURİZMİ SPORTİF ETKİNLİKLERLE 12 AYA ÇIKARABİLMEK
Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ise törende Ayvalık'ın yelken sporları için altyapısının var olduğuna işaret ederek, "Ayvalık, mimarisiyle, adalarıyla, deniziyle, tarihiyle, kültürüyle, dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. İlçemizde de çok farklı alanlarla, spor dallarında, triatlondan tutun plaj voleyboluna,  açık su yüze yarışmalarından, yelken sporlarına kadar bir çok su sporu yapılmaktadır. Umarım, bu sportif etkinlikler sayesinde Ayvalık'ımızın turizmi 12 aya yayılacaktır" diye konuştu. Konuşmaların ardından İtalya'nın Garda kentinde düzenlenen 2023 Techno 293 Avrupa Şampiyonası'ndan Türkiye'ye Avrupa şampiyonu olarak dönen Nurhayat Güven'in yanı sıra aynı şampiyonada ülkemizi temsil eden Toprak Doğan, Eşref Jale, Orhan Emre Kandemir ve Mert Toygar'a ödülleri Kaymakam Yaman, Belediye Başkanı Ergin, Federasyon Başkanı Akdurak ve Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi Ali Jale tarafından verildi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK, (DHA)
2023-04-25 12:58:28

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