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Akşener: Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e 

DHA

Akşener: Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e 


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bir oyunuz Kemal´e, bir oyunuz da Meral´e. Başbakan olmayı Allah var çok istiyorum, bedavadan olmaz, oylarınızla olur" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kuvayi Milliye Meydanı'nda halka seslendi. Akşener, konuşmasına 14 Mayıs'taki seçimler için oy isteyerek başladı. Akşener, "Burayı şereflendiren bütün hemşerilerimden, öncelikle 13'üncü Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kılıçdaroğlu için oy istiyorum. Yani bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz da Meral'e. Yani Meral derken neyi kastettim? Herhangi bir şeye aday değilim biliyorsunuz. İYİ Parti'ye 1 oyunuz. Bir oyunuzla Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na. Gideceksiniz, ona mührü 'çat' diye, 'evet' diye basacaksınız. Daha sonra Millet İttifakı'nın içinde 2 logo göreceksiniz. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, bir diğeri de İYİ Parti'nin logosu. Elbette ben İYİ Parti'ye oylarınızı istiyorum. Çünkü 'Başbakan Meral' diye bağırıyorsunuz. Allah var başbakan olmayı çok istiyorum ama bedavadan olmaz. İYİ Parti'yi birinci parti yaparsınız olur. Herhangi bir şahısla, grupla, gruplarla pazarlık ederek yapabilecek bir tip değilim, beni tanıyorsunuz. Helal oylarınızla elbette başbakan olmak istiyorum" dedi.
14 Mayıs´ta çok önemli bir seçime gidildiğine dikkati çeken Akşener, "Bir tarafta bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan, her şeyi iki dudağının arasına bağlamış tek adam sistemi, ucube sistem; diğer tarafta ise demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü uygulamaya söz veren ve bunun arkasında duracak Millet İttifakı var" diye konuştu. 
SEÇİM VAATLERİNİ ANLATTI
3 yıl boyunca esnafı gezdiğini ve farklı oranlarda emekli maaşları olduğunu belirten Akşener, "En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız. Doğrusu budur. Ama 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldığı andan itibaren 6 bin 500, 7 bin 500 lira emekli maaşı alanların tamamı gümbürtüye gitti. O haklar yerine getirilecek" dedi.
Akşener, diğer seçim vaatlerini ise "Staj mağdurları var, staj mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Atanamamış pek çok sağlıkçı var, onların mağduriyetini gidereceğiz. Ortada kalmış pek çok KPSS mağduru var. Onların mağduriyetini gidereceğiz ve mülakatı ortadan kaldıracağız. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitim bitecek, öğretmen, veteriner o köye gidecek. Genç çocuklarımız tarım yapmak istiyorsa, SGK'ya da BAĞKUR primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Havza bazlı tarım yapılacak. Alım ve fiyat garantisi verilecek. Türkiye´yi hendek ülke yaptılar. Suriyeli kardeşlerimizin tamamı 2 yıl içinde memleketlerine gidecek. 14 Mayıs akşamı Erdoğan ve arkadaşlarını, Recep Bey ve arkadaşlarını, kendilerine teşekkür edip, emekli edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da alkışlarla makamına oturtacağız. Karşınızda bulunan bu kardeşiniz de eğer İYİ Parti'yi birinci parti çıkarırsanız, elbette ki başbakan olacak" diye sıraladı.
"İYİ Parti´yi birlikte kurmasaydık bugün Türkiye neyi konuşur olurdu?" diyerek konuşmasını devam eden Akşener, şunları söyledi:
"Eziyetlere hep birlikte dayanmasaydık, her türlü haksızlığa, iftiraya, kötülüğe dayanmamış olsaydık, o iradeyi göstermemiş olsaydık bugün Millet İttifakı diye bir kavram olmazdı. Bugün 13´üncü Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu dediğimiz zaman bu büyük alkış kopmazdı. Bugün İstanbul ve Ankara belediyeleri bizde olmazdı. İYİ Parti bu ülkenin sigortasıdır. İYİ Parti bir şeyi değiştirmiş, her şeyi değiştirmiştir."
Konuşmasının ardından İYİ Parti Balıkesir milletvekili adaylarını sahneye Alan Akşener, birlikte poz verdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN
2023-04-25 18:37:27

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