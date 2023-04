(ÖZEL) Yasemin Adar: Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya

Şevki MORALI / GÖMEÇ, (DHA)HIRVATİSTAN'da 17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2023 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kilogramda Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i avantaj puanıyla yenerek 6'ncı kez Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğu söyledi. Özel hayatıyla ilgili bir soruya da yanıt veren 31 yaşındaki milli güreşçi, olimpiyatlarda altın madalya aldıktan sonra anne olmayı düşündüğünü kaydetti.

Zagrep'te düzenlenen 2023 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkan Yasemin Adar Yiğit, çeyrek finalde Romen Catalina Axente'yi (10-0) sayı tuşu, yarı finalde ise Ukraynalı Anastasia Osniach'i (14-4) sayı tuşu ile yendi. Finalde karşılaştığı Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i de avantaj puanıyla yenen Adar, 6'ncı kez Avrupa şampiyonu oldu. Milli güreşçi, bu başarının ardından Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne atandı.

6 KEZ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2022 yıllarında da altın madalya kazanan, kariyerinde 2 Dünya şampiyonluğu ve 2020 Tokyo Olimpiyatları üçüncülüğü bulunan milli güreşçi Adar, başarılarından hedeflerine ve spor kariyerine kadar olan duygularını DHA'ya anlattı. Yasemin Adar, "Olimpiyat şampiyonu ve en az 2 Dünya şampiyonu olan olimpik sporcular, bakan müşaviri olabilme hakkına sahip oluyor. Ben de geçen sene 2022 Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez dünya şampiyonu oldum ve bu hakkı elde ettim. Evraklarımı tamamlayıp Spor Bakanlığı'mıza ilettim. Ardında Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle spor müşaviri olarak göreve başlayacağım. Çok zor bir sorumluluk altındayım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü kadından sorumlu asbaşkan olup, hem de güreş yapabilmek gerçekten de her kadının harcı değil" dedi.

"ROL MODEL OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Azimle çalıştığını belirten Yasemin Adar, sorumluluklarının farkında olduğunu söyledi. Kadın güreşinin 2016'dan itibaren çok büyük ivme kazandı ve başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Adar, artık takım halinde kupalar almaya başladıklarını söyledi. Adar, "Takım şampiyonlukları geliyor. Birincilik, ikinciliklerle sayımız gittikçe artıyor. Haliyle yönetici olmak da çok zor. Açıkçası sadece eskiden kendimden şimdi ise minik kızlarımız, gençlerimiz, yıldızlarımız, U23'teki kızlarımızla beraber sorumluluk aldım. Onların başarılı olması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sağ olsun federasyon başkanımız, Spor Bakanlığı'mız gerekli olan bütün desteklerimizi sağlıyorlar. Biz de ülkemizi, Türkiye Cumhuriyeti'ni en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutuyoruz. Elimden geldiğince rol model olmaya da çalışıyorum açıkçası. Çünkü genç kızlarımız var. Onlara örnek olabilmek için çok uğraşıyorum" diye konuştu.

"HEDEFİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA"

Şampiyon olmanın artık kolay olduğunu asıl zor olanın şampiyonluğu korumak olduğunu belirten Yasemin Adar, "Şampiyonluğum 1'ken artmaya devam ederek 6 oldu. Elimden geldiğince skorumu devam ettirmeye çalışıyorum ama benim için önemli olan 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. Çünkü, her zaman kendime yeni hedefler koyan bir sporcuyum. Azimliyim, canla başla mücadele eden biriyim" dedi.

"OLİMPİYATLARDA ALTIN MADALYA ALDIKTAN SONRA ÇOCUK YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Tamamen kariyerine odaklanan ve medyada da bu şekilde gündeme gelmek istediğini belirten Adar, özel yaşamıyla ilgili soruyu ise bu kez yanıtladı. Adar, Paris Olimpiyatları'nda altın madalya aldıktan sonra çocuk yapmayı düşündüğünü belirtip, "Eşim Erdem Yiğit, Genç Kadınlar Milli Takım antrenörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde antrenörüm. Sporu ve sporcuyu her zaman destekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki var, iyi ki bizi destekliyor ve sahip çıkıyor. Aslında bu spor kariyerimden farklı özel bir soru oldu. Tabi ki bende zamanı geldiğinde çocuğumun olmasını istiyorum. Her şey planlı ve programlı bir şekilde ilerliyor" diye konuştuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

