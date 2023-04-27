Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda ilk oylar verildi

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'de 14 Mayıs seçimleri nedeniyle Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na kurulan sandıkta, ilk oylar verilmeye başlandı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi başladı. Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda kurulan 1 No'lu sandıkta da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, oy kullanıyor. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi öncesi, seçmenler kimlik ve pasaport gösteriyor. Çifte vatandaş olup, Hudut Kapısı'nda ilk oyu kullanan Ömer Faruk Tekin ile eşi Maria Tekin, çok mutlu olduklarını, vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN
2023-04-27 15:33:49
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