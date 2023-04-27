AK Parti Milletvekili Canbey, trafik kazası geçirdi

Hatice DAĞLI/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in içinde bulunduğu otomobil, Susurluk ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazada yara almadan kurtulan Mustafa Canbey ve yanındaki 3 kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'in içinde bulunduğu 34 FIN 296 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ala, Susurluk ilçesi yakınlarında kazaya karışan iki araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Canbey ile araçta bulunan 3 kişi yara almadı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Canbey ve yanındakiler, tedbir amacıyla Balıkesir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Mustafa Canbey´in, Gönen ilçesindeki bir programa gitmek için yola çıktığı bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Hatice DAĞLI
2023-04-27 17:37:22
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