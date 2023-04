Muharrem İnce: Bu millet, Ecevit'in nezaketini, Demirel'in mizah gücünü özledi

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Demirel, Ecevit televizyona çıkardı, tartışırdı. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçime belli bir süre kaldı mı istifa ederdi. Ar vardı, edep vardı, utanma duygusu vardı. Hepsini yok ettiler. Televizyonlarda çıkıp konuşmak istiyorum. Adaylarla tartışmak istiyorum. Bu millet, Ecevit'in nezaketini özledi. Bu millet, Demirel'in mizah gücünü özledi" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e geldi. Seçim otobüsüyle gelen İnce'yi, Değirmenboğaz mevkisinde partililer karşıladı. Şehrin en kalabalık yerlerinden olan Milli Kuvvetler Caddesi'nde esnafı selamlayan İnce, Ali Hikmet Paşa Meydanı'na yürüdü ve burada kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.

Balıkesir'e ilk olarak 41 yıl önce üniversite okumak için geldiğini söyleyen Muharrem İnce, şimdi cumhurbaşkanı adayı olarak konuşmak istediğini söyledi. FETÖ ve PKK'nın, Hizbullah'ın desteklediği yerlerden uzak durulmasını isteyen İnce, "İki blokla da olmaz. FETÖ kime iftira atıyor, Muharrem İnce'ye. PKK'lılar kime iftira atıyor, Muharrem İnce'ye. Hizbullahçılar kime iftira atıyor, Muharrem İnce'ye. O zaman bu memleketin dürüst evlatları, terörle arasına mesafe koyanlar bakmayın siz algı operasyonlarına. Bir oy Memleket'e, bir oy memleketin evladı Muharrem İnce'ye" dedi.

'SEÇİM ŞENLİKTİR'

Seçimin düğün, bayram, şenlik olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Muharrem İnce, "Biz, bu düzeni yıkacağız. Eski Türkiye'yi özledim. Nedir o eski Türkiye anlatayım? Demirel, Ecevit televizyona çıkardı, tartışırdı. Ben, bunu özledim. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Ulaştırma Bakanı seçime belli bir süre kaldı mı istifa ederdi. Yani, Türkiye'de bir utanma duygusu vardı. Ar vardı, edep vardı, utanma duygusu vardı. Hepsini yok ettiler. Televizyonlarda çıkıp konuşmak istiyorum, adaylarla tartışmak istiyorum. Bu millet, Ecevit'in nezaketini özledi. Bu millet, Demirel'in mizah gücünü özledi. Keşke televizyonlara çıksak da bunları tartışabilsek" diye konuştu.

'MERKEZ BANKASI'NIN KASASI BOŞALDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini belirten İnce, "Neden gitmeli, onu anlatayım. Doları 1,60'tan aldı, 20 liraya çıkardı. Tarımı bitirdi. Buğdayın ana vatanıyız. Buğday ithal ediyoruz. Hayvancılık bitti. Kıyma oldu 350 lira. Şimdi ithal et getiriyor, fiyatları düşürecek ama bu sefer de besici batacak, yerli üretici batacak. Yani Kurban Bayramı'ndan sonra et, 1000 lira olur. Eğitimi çökertti. Eğitimin niteliğini bitirdi ve hedefler koydu bu milletin önüne. Dedi ki, '2028'de ben 2 trilyon dolar milli gelir yapacağım. Kişi başı 25 bin dolar. 500 milyar dolar ihracat.' Bunların hiçbiri olmadı. Şimdi diyor ki 2028'de yapacağım. Ya sen 21 senede yapamamışsın. Sana 210 sene versek yine yapamazsın. Çünkü sen ak olana inanmıyorsun. Çünkü sen bilime inanmıyorsun. Çünkü sen hukuka inanmıyorsun. Merkez Bankası'nın kasasını boşalttı. Rezervleri sıfırladı. Basını susturdu. Öğrencilerin, gençlerin umutlarını yok etti. Erdoğan, bu memleketin hayrına hiçbir şey yapamaz" dedi.

'77 KİŞİ SEÇİLDİKTEN SONRA CHP'DEN İSTİFA EDECEK'

2001'den, 2019'a kadar Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan"ın Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyen İnce, "Özelleştirmeler yapılırken Babacan bakan; Suriyeliler Türkiye'ye gelirken Davutoğlu başbakandı. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın eskilerinden medet umuyor. Erdoğan'la da olmaz, Erdoğan'ın eskileriyle de olmaz. Şimdi benim güzel CHP'li kardeşlerim, size sesleniyorum. Siz benim dostumsunuz. Balıkesir 3'ncü sırada, Ali Babacan'ın adamı var. Sizin oylarınızla seçilecekler. Sonra pazartesi günü CHP'den istifa edecekler. 77 kişi. Sizin vicdanınız buna el veriyor mu Allah aşkına? Atatürk'ün Çankaya'sında Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz ya? Eliniz titremeyecek mi sizin? İzmir'de, 'Kemalizm ırkçılıktır' diyen Yüksel Taşkın'a, Taraf gazetesinin yazarına, ey Atatürkçüler nasıl oy vereceksiniz ya? Ben Çankaya'da oturuyorum. Oyumu orada kullanacağım. Diyelim ki Memleket Partisi yok. CHP listesinde Sadullah Ergin var. Vallahi ben boş oy atarım. Silivri'de Muharrem İnce CHP'nin Grup Başkanvekili olarak mücadele ederken, Sadullah Ergin Adalet Bakanı'ydı. O bizim generallerimizi inim inim inletirlerken, yargıyı FETÖ'ye teslim ederken Sadullah Ergin Adalet Bakanı'ydı. Ey CHP'liler, benim güzel kardeşlerim, siz gidip onlara oy verecekseniz, benim size diyecek bir şeyim yok. Tek başıma kalsam yine vermem" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÜZERİNE BİR BÜYÜK OYUN OYNANIYOR'

İnce, konuşmasında, "Saadetli, DEVA'lı, Gelecekli 77 CHP'nin listelerine koydu. Davutoğlu geçen gün açıklama yapıyor, '90 yaşındaki halamı bile ikna edemedim' diyor. Yani 'CHP'ye oy vermeyin' diyor. 'Nasıl olsa garanti yerleri aldık biz' diyor. 'Seçileceğiz, ister ver, ister verme' diyor. Babacan'a soruyorlar, 'Tabanımızı CHP'ye tam ikna edemedik' diyor. 'İkinci tura kalırsa Muharrem İnce'ye oy verir misin?' diyorlar 'Vermem' diyor. Birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi, o da şüpheli. Tayyip Erdoğan'a verecek. Bakın sevgili dostlarım. Türkiye üzerine bir büyük oyun oynanıyor. Terör örgütlerinin oyuncağı olmayalım. Terör örgütleri kimi destekliyorsa iyice bakın. Diyeceksiniz ki, sen niye böyle yapıyorsun? Arkadaş, benim yanımda Hizbullah yok, benim yanımda PKK yok. Benim yanımda FETÖ yok. Milletim var, milletim" dedi.

`NE SAĞDAN, NE SOLDAN, ATATÜRK´ÜN YOLUNDAN´

Diğer adaylardan farklı yönlerini anlatan İnce, "Erdoğan'ın Suriyeliler politikasına katılmıyorum. Erdoğan, Suriyelileri göndermeyecek ama söz ben göndereceğim. Erdoğan'ın tarım ve hayvancılık politikasına katılmıyorum. Erdoğan çiftçiyi, besiciyi bitirdi. Ben tarımı ayağa kaldıracağım. Erdoğan, eğitimi mahvetti. Anneler, babalar size 4 sözüm var. Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız et yiyecek, süt içecek, yumurta yiyecek, peynir yiyecek, balık yiyecek. Size söz veriyorum, ucuz et yiyecek çocuklarınız. Özel okullara muhtaç olmayacaksınız. Devletin okullarında iyi eğitim görecek çocuklarınız. Çocuklarınızı tarikat yurtlarına teslim etmeyeceğim. Çocuklarınıza iş bulacağım. Muhalefetin de katılmadığım yerleri var. Kılıçdaroğlu diyor ki Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor. Balıkesir'de Ali Hikmetpaşa Meydanı'ndan söz veriyorum Türk milletine. İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil, destekleyeceğim. Türkiye, Azerbaycan'a yardım etsin. Bir CHP milletvekili çıktı, 'Ne işimiz var Azerbaycan'da' dedi. Ben, yine Balıkesir'den sesleniyorum. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz Azerbaycan'a yardım edeceğim. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Mavi Vatan'ı savunacağım. Türk askerinin Libya'da olmasını önemsiyorum. Akdeniz'de gaz var. O gazda pay almamız lazım. Ben CHP gibi düşünmüyorum. Onun için biz üçüncü oluruz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan" diye konuştu.

VAATLERİNİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlatan Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"Türkiye'de devleti ayağa kaldıracağız. TÜİK'e güveneceksiniz. Merkez Bankası'na güveneceksiniz. ÖSYM'ye güveneceksiniz. Size sözüm olsun, çocuklar, gençler. Ne hazineden para çalacaklar ne de sorularınızı çalacaklar. Pasaportumuzun değeri olacak. Kapıkule'den çıktıktan sonra Türk pasaportunu kimse aşağılayamayacak. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti olacak. Türkiye zenginleşecek. Bakın milli gelirimizin yüzde 5'ini Ar-Ge'ye ayıracağım. O sarayı kullanmayacağım. Çankaya Köşkü'nde oturacağım ve orayı üniversite sınavında ilk 1000'e girmiş öğrencilere, Marmaris'teki yazlık sarayı da engelli çocuklara vereceğim. Ama Ankara'daki sarayı 1 sene boyunca halka açacağım. Ziyaret edilecek. Şatafatı görsün bu millet."

'İFTİRA ATIYORLAR'

Kendisi hakkında iftiralar atıldığını söyleyen Muharrem İnce, "Bir dekontta Muharrem İnce'ye 10 milyon lira göndermiş birisi. Geri zekalılık bu kadar olur. Hemen tarihine baktım. Bir pazar sabahı bankadan 10 milyonluk havale yapılmış. Orada bir IBAN var. IBAN'a girsen, 1 lira yatırsan görürsün karşılığını. Bunu kim yapıyor? Bunu yurt dışındaki FETÖ'cüler yapıyor ama ben FETÖ'cülere ne diyeyim? Onların işi bu zaten. Onların işi kumpas. Onların işi yalan. Onların işi sahtekarlık. Bu ülkede adli tıp aracılığıyla, TÜBİTAK aracılığıyla sahte belgeler düzenlediler. Sahte CD'ler düzenlediler, Türk ordusunu yıktılar. Muharrem İnce'ye yapmışlar. Bana vız gelir, tırıs gider. Takmam böyle şeyleri. Ben dayanırım da. Devlete yazık olur, devlete. Bugün Muharrem İnce'ye yaparlar. Yarın başkasına yaparlar. Şimdi benim eski CHP'deki arkadaşlarım bu sahte belgeyi paylaşıyor. İçimi yakan bu. Başka bir şeye üzülmüyorum. Şimdi o FETÖ'cüler geçmişte AKP'yle beraberdi. Orduyu yıktılar. Şimdi CHP'yle iş tutuyorlar. Bana iftira atıyorlar" dedi.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından kendisini destekleyenlerle, Anafartalar Caddesi'nden Kızılay Caddesi'ndeki Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykelinin bulunduğu alana kadar yürüdü. İnce, yürüyüşün ardından Bursa'ya hareket etmek üzere Balıkesir'den ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Balıkesir Fatih Emrah ERDOĞAN

2023-04-29 18:02:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.