Et ikamesi olan besinler daha mı sağlıklı?

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BALIKESİR, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Burak Kaplan, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR: Yiğithan Berat, Görkem, Mustafa (Dk. 46 Berk), Sedat Yiğit, Abdullah (Dk. 86 Mustafa Burak), Hasancan (Dk. 78 Ahmet Çağrı), Güney, Doğanay (Dk. 86 Arda Göroğlu), Muhammed Eren, Arda Akgün (Dk. 69 Umut)

1461 TRABZON: Furkan Buğrahan, Abdulkadir, Bahadır, Tunahan, Özkan, Kerem (Dk. 79 Onur), Arif (Dk. 83 Abdullah), Furkan Fehmi (Dk. 46 Atalay), Batuhan (Dk. 58 Nafican), Önder (Dk. 46 Denizhan)

GOLLER: Dk. 58 Arda Akgün (Balıkesirspor), Dk. 63 Tunahan, Dk. 90 Atalay (1461 Trabzon)

SARI KARTLAR: Mustafa, Umut (Balıkesirspor), Atalay (1461 Trabzon)

TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta bir dönem Süper Lig´de mücadele eden Balıkesirspor küme düştü. Evinde 1461 Trabzon´la karşı karşıya gelen Balıkesirspor, müsabakayı 2-1 kaybederek 2´nci Lig´e veda etti. Balıkesirspor 58´inci dakikada Arda Akgün´ün golüyle öne geçti: 1-0. Play-Off hattında yer alan 1461 Trabzon, 63´üncü dakikada Tunahan ile beraberliği yakaladı: 1-1. Karadeniz ekibi 90´ıncı dakikada Atalay´ın golü ile gelip gelmeyi başardı: 1-2. Balıkesirspor bu skorun ardından gelecek sene 3´üncü Lig´de mücadele edecek.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-04-30 17:20:51



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