Ayvalık'ta TYF Yelken Ligi 2'nci ayak optimist yarışmaları sona erdi



BALIKESİR, (DHA) TÜRKİYE Yelken Federasyonu tarafından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Yelken Ligi 2'nci Ayak Yarışları sona erdi. 4 Nisan'da başlayan ve 6 gün süren yarışmalarda derece girenlerle Milli Takıma seçilen sporcular için ödül töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürü Adem Özalp, Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Emrah Kadir Çakır'ın yanı sıra yarışmalara katılan yüzlerce sporcu ve antrenörleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Ayvalık'ta unutulmaz bir yarış yaşandığını vurgulayıp, "Sevgili yelkenciler denizin üzerinde muhteşemdiniz. Ayvalık halkı da eminim ki sizleri izlemeye doyamamıştır. Ayvalık'ın yeşili ve mavisindeyiz. Ama bugün günlerden kırmızı ve beyaz. Birazdan dereceye giren arkadaşlarınızı can-ı gönülden alkışlayacağız. Arkasındansa, 2023 yılında ay ve yıldızı göğsünde taşıyacak olan arkadaşlarınızı alkışlayacağız ve onlara diyeceğiz ki 'Sevgili arkadaşlar, 80 milyon insan arkanızda duacı. Hepiniz bizleri temsil ediyorsunuz. Madalyalarla dönün, bayrağımızı dalgalandırın' diyeceğiz. Onlar gibi olmak için de daha çok çalışacağız" dedi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yarışmalar dahilinde yüzlerce sporcuyu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ergin, "Bizler, hem sporu hem de turizmi çeşitlendirebilmek anlamında Ayvalık için bulunmaz değerlerden biri olan deniz sporlarını ilçenin gündeminde tutmaya çalışıyoruz. Bugün bu organizasyona ev sahipliği yapan Ayvalık Yelken İhtisas Kulübü, ilçemizin en eski ve köklü kulüplerinden biridir. Biz bu sporu ilçemizde yeniden canlandırmak istedik. Devamında da deniz sporlarıyla ilgilenen sporcuların artmasını teşvik etmeye çalışıyoruz. Bunun da meyvelerini almaya başladık ve bu organizasyonlar Ayvalık'ımızda düzenlenmeye başladı. Yakın zamanda Cunda Surf Kulübü'nden sporcularımız Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti. Bu şampiyonada bir kızımız da Avrupa Şampiyonu oldu. Tüm bunlar ne kadar da doğru bir yolda olduğumuzun göstergesidir" diye konuştu.

Törende konuşan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, 6 gün süren yarışmaların kazasız, belasız sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Yelken sporu Ayvalık'ta yenide canlanıyor. Bundan dolayı da son derece mutluyum. Ayrıca bu organizasyonun açılışını yaptığımız kortej yürüyüşünden bu zamana kadar Ayvalık'ta tam bir karnaval havası ve büyük bir coşkuya tanık olduk" dedi.

Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürü Adem Özalp ise Balıkesir'in spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir spor şehri olduğunu belirterek, "Ayvalık bu anlamda sportif etkinliklerde önemli ilçelerimizden birisi. Çoğu organizasyonlara ev sahipliği yapan ve en iyi şekilde yapan ilçelerimizden biri. Biz, Ayvalık ilçemizde valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurumlarımız ve paydaşlarımızla birlikte bu güzel ilçeyi spor turizminin de merkezi yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren kulüplerin sporcularıyla, Türkiye Yelken Milli Takımı'na girmeye hak kazanan sporculara ödülleri takdim edildi.DHA-Spor Türkiye-Balıkesir BALIKESİR, (DHA)

2023-05-01 12:17:03



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