Şehit Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı



Hatice DAĞLIAhmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)ŞIRNAK'ta askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole yuvarlandığı kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk (26), Balıkesir'in Gönen ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün Şırnak-Uludere karayolu, Balveren Beldesi mevkisinde askeri personeli taşıyan otobüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Koçak (25) ile şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün cenazesi bugün askeri uçakla Bandırma 6. Ana jet Üssü 'ne getirildi. Öztürk'ün naaşı daha sonra Önen Rüstem Mahallesi'ndeki baba ocağına görülerek helallik alındı. Helallik alınmasının ardından Çarşı Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Burada yapılan törene, şehit Uzman Çavuş Yunus Öztürk'ün annesi Fatma, babası Efrahim ve ablası Zuhal Öztürk'ün yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen Kaymakamı Aslan Yurt, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palat, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Gönen Hatice DAĞLI-Ahmet ILGAZLI

2023-05-01 19:36:55



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